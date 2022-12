Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Drei vollendete Einbruchsdiebstähle in Rhens, Boppard OT Buchenau und Boppard OT Weiler

Boppard, Rhens (ots)

Am Freitag, den 02.12.2022, kam es im Zeitraum 15:30h - 22:20h in Rhens , sowie in den Bopparder Stadtteilen Buchenau und Weiler, jeweils zu einem vollendeten Einbruchdiebstahl in Wohnhäuser.

Die Täter verschafften sich über die Gebäuderückseiten Zutritt in die Anwesen, indem sie rückwärtig gelegene Fenster bzw. Terrassentüren aufhebelten. Es wurde vorwiegend Bargeld und Schmuck entwendet.

Bei Hinweisen zu den Straftaten, aber auch bei zukünftigen verdächtigen Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen, bittet die Polizei um schnelle Mitteilung an die örtliche Polizeidienstelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell