POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Altrip (ots)

Am Mittwoch (08.11.2023) kam es in der Bocklinstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verursacher touchierte hierbei einen Verkehrspoller und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Poller wurde vollständig aus dem Boden gerissen. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 1000EUR. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt per Telefon unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf den Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

