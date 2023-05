Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Neue Betrugsmasche: Hauptzollamt Berlin warnt vor Fake

SMS im Namen des Zolls

Das Hauptzollamt Berlin warnt aus aktuellem Anlass vor falschen SMS, in denen behauptet wird, eine Sendung läge beim Zoll und es wären Gebühren fällig. In der Nachricht ist zudem ein Link enthalten. Oft wird behauptet, die Beförderung beim Zollamt Berlin sei unterbrochen.

Im Namen des Zolls oder eines Versanddienstleisters versenden Betrüger SMS, in denen vermeintliche Empfängerinnen und Empfänger von Paketen aus dem Ausland zur Zahlung einer Zollgebühr über Prepaid-Zahlungsdienstleister aufgefordert werden. Bei dieser Art von Mitteilungen handelt es sich weder um Nachrichten des Zolls noch des jeweilen Transportunternehmens, sondern um eine Betrugsmasche. Der Empfänger soll nach Weiterleitung über den Link Überweisungen vornehmen bzw. seine Bankdaten preisgeben. Der Zoll fordert niemals zur Zahlung von Einfuhrabgaben über Prepaid-Zahlungsdienstleister auf oder versendet hierfür Links. Aufgrund der gesetzlichen Formvorschriften werden Steuerbescheide und Zahlungsaufforderungen zudem nicht per SMS zugestellt. Überdies gibt es in der Kommunikation mit Behörden eine ausreichende Frist, um sich ggf. über die Echtheit von Schreiben und Mitteilungen zu informieren. Der Zoll rät, bei Erhalt einer solchen Nachricht diese einfach zu löschen. Bei Unsicherheiten kann auch Kontakt mit den zuständigen Zollbehörden aufgenommen werden. Vereinzelt hatten sich Bürger an den Zoll gewandt, weil sie den zumeist kleinen Betrag einzahlen wollten, um eine vermeintliche Sendung zu erhalten. Andere hatten schon direkt an die Bundeskasse überwiesen bzw. wollten das Geld persönlich bar bei der Zollzahlstelle einzahlen. Weitere Informationen, anhand welcher Merkmale Phishing-Mails erkannt werden können und wie der Zoll eine Paketsendung behandelt, sind auf der Internetseite www.zoll.de bereitgestellt.

