POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Am 11.11.2023, gegen 03:00 Uhr, wurde einer Streifenwagenbesatzung ein volltrunkener PKW-Führer im Weißdornweg gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten den verlassenen PKW unverschlossen feststellen. Der PKW wies einen platten Vorderreifen und einen Streifschaden am rechten, vorderen Kotflügel auf. Der verantwortliche Fahrer konnte ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei diesem einen Wert von 1,98 Promille. Der Mann wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Unfallgeschehen machen können, das in Zusammenhang mit den Schäden am PKW steht, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

