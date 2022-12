Kleve (ots) - Am Mittwochnachmittag (7. Dezember 2022) ereignete sich auf der Frankenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwere Verletzungen erlitt. Die 51-Jährige befand sich gegen 17:00 Uhr auf einem rechts an der Straße liegenden Parkstreifen vor einer dortigen Schule und belud einen Wagen. Just in dem Moment, als eine 32-jährige Autofahrerin aus Kleve die Stelle in Richtung Römerstraße passierte, ...

mehr