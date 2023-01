Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrügern auf den Leim gegangen

Weimar (ots)

Um die Mittagszeit am gestrigen Mittwoch erhielt ein 63-jähriger Mann eine Nachricht via des Messenger Dienstes WhatsApp. Zu diesem Zeitpunkt dachte der Weimarer noch, dass sein Sohn den Mann um Hilfe bat, da dessen Handy kaputtgegangen sei. In der Folge überwies der Mann fast 3.000 Euro an eine in der Nachricht angegebene Kontonummer. Erst kurze Zeit später kamen dem Weimarer Zweifel an der Situation. Auf andere Weise, als die angebliche neue Telefonnummer, kontaktierte er dann seinen wahren Sohn und musste erfahren, dass er Betrügern aufgesessen war.

