Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LKW fährt Laterne an

Oberroßla (ots)

Gestern, gegen 09:45 Uhr wurde an der Kreuzung Goethestraße/ Herressener Weg in Oberroßla eine Straßenlaterne von einem LKW angefahren. Der 51-jährige LKW-Fahrer bog fälschlicherweise eine Kreuzung zu früh ab und landete ungewollt in einem Wohngebiet. Schließlich versuchte der Mann an der nächsten Kreuzung, nach rechts über die Goethestraße, das Wohngebiet wieder zu verlassen. Sein Fahrzeuggespann war allerdings zu lang, sodass er beim Abbiegevorgang eine Straßenlaterne streifte und diese dabei leicht beschädigte. Verletzt wurde niemand und der LKW blieb fahrbreit. An der Straßenlaterne entstand ein geringer Sachschaden. Sie stand im Anschluss leicht schräg

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell