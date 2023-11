Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Speyer (ots)

Am 09.11.2023 gegen ca. 16:40 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einem Supermarkt in der Auestraße einen 38-jährigen Mann, welcher sich mehrere Waren in seine Jackentasche steckte und versuchte den Kassenbereich zu passieren. Der Mann wurde vom Ladendetektiv angesprochen und schubste diesen schließlich zur Seite um fußläufig die Flucht zu ergreifen. Der Ladendetektiv wurde dabei nicht verletzt, verständigte die Polizei und lief dem 38-Jährigen hinterher. In der Tullastraße konnte der Mann von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Bei der folgenden Durchsuchung der Person konnten diverse zuvor entwendete Speisen und Getränke gefunden und sichergestellt werden. Die Waren wurden dem Ladendetektiv wieder ausgehändigt. Der Mann wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Die Höhe des Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell