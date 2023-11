Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aufmerksamer Ladendetektiv

Schifferstadt (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es zu zwei Diebstählen in zwei Supermärkten im Waldspitzweg. Ein 61-Jähriger bezahlte zwei Bananen, hatte jedoch insgesamt vier Bananen mitgenommen. Daraufhin wurde er vom Ladendetektiv angesprochen. Der Dieb zeigte sich uneinsichtig, ging den Ladendetektiv körperlich an und begab sich zurück in den Verkaufsraum um dort die entwendete Ware zu verteilen. Der Ladendetektiv wurde durch den 61-Jährigen nicht verletzt. Im Rahmen einer Durchsuchung des Ladendiebs konnte weiteres Diebesgut aus einem anderen Supermarkt festgestellt werden, vermutlich hatte er dies kurz zuvor in einem benachbarten Supermarkt entwendet. Strafverfahren wegen Ladendiebstahl wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell