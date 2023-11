Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alleinunfall mit Motorrad

Speyer (ots)

Am 08.11.2023 gegen 12 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Industriestraße in Richtung des Flugplatzes. In einer Rechtskurve hinter dem Flugplatz kam der Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Mann war ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht. Der Umfang der Verletzungen ist noch nicht bekannt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, an ihm entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 25000 Euro. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

