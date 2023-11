Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit einer verletzten Person auf Landstraße

Speyer (ots)

Am 08.11.2023 gegen ca. 15:30 Uhr überholte ein 49-jähriger Mann mit seinem Gespann aus PKW und Anhänger eine 17-jährige Rollerfahrerin auf der L528 von Speyer nach Böhl-Iggelheim. Beim Einscheren schätzte der Autofahrer die Länge seines Gespanns falsch ein und berührte mit seinem Anhänger die Rollerfahrerin. Hierdurch stürzte die 17-Jährige auf den Randstreifen neben der Fahrbahn und verletzte sich am Daumen. Sie wurde durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt und im Anschluss mit dem Verdacht einer Fraktur im Daumen in ein Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand ein Schaden in Höhen von ca. 800 Euro. Der Anhänger wurde nicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell