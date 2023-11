Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

Am 06.11.2023 gegen ca. 07:40 Uhr kam es in der Speyerer Straße zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Pedelec. Der 20-jährige Radfahrer befuhr die Speyerer Straße in Richtung Speyer. An der Einmündung zur Johann-Walter-Straße / Kilianstraße missachtete eine unbekannte Autofahrerin mit ihrem schwarzen Kombi die durch das Verkehrszeichen "Vorfahrt Achten" angezeigte Vorfahrt des Radfahrers in der Speyerer Straße. Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen woraufhin der 20-Jährige von seinem Pedelec stürzte und über die Motorhaube des Autos fiel. Anschließend stieg die Autofahrerin aus und erkundigte sich zunächst nach dem Wohlbefinden des Radfahrers. Nachdem der junge Mann bestätigte, dass er okay sei, ging die Frau wieder zu ihrem Auto, stieg ein und fuhr davon, ohne Personalien zu hinterlassen. Der Radfahrer erlitt durch den Sturz an der linken Hand, einem Finger und dem rechten Ellenbogen eine Prellung. Das Pedelec wurde durch den Zusammenstoß und Sturz beschädigt, der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Autofahrerin war ca. 50 Jahre alt und hatte schwarze Haare.

Wer hat den Unfall beobachtet, kann Angaben zu dem schwarzen Kombi oder zur Fahrerin machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell