Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alleinunfall unter Alkohol

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Abend des 07.11.2023, gegen 21:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K22 zwischen Dannstadt-Schauernheim und Böhl-Iggelheim. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die K22 in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim, kam von der Fahrbahn ab, sodass er die Kontrolle über seinen Pkw verlor, sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Insasse konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Aufgrund der zugezogenen Verletzungen musste er in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort, stelle sich heraus, dass der Fahrzeugführer vermutlich keinen gültigen Führerschein besitzt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,10 Promille, sodass dem 29-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000EUR. Strafverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet.

