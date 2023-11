Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Motorradfahrer übersehen

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Morgen des 07.11.2023, gegen 06:40 Uhr, kam es auf der L528, auf Höhe der Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 23-Jähriger Pkw-Fahrer fuhr vom Tankstellengelände auf die L528 in Fahrtrichtung Speyer ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden und bevorrechtigten 17-Jährrigen Motorradfahrer. Dieser konnte gerade noch bremsen und ausweichen, stürzte jedoch infolgedessen und verletzte sich. Aufgrund der glücklicherweise nur leichten Verletzungen, musste der 17-Jährige nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000EUR.

