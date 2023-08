Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer wurde übersehen

Nörvenich (ots)

Am Samstag (19.08.2023) kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einer 44-jährigen Pkw-Fahrerin und einem 69-jährigen Fahrradfahrer.

Der in Nörvenich lebende Radfahrer befuhr die L327 aus Rommelsheim kommend in Fahrtrichtung Jakobwüllesheim. Die Pkw-Fahrerin aus Alsdorf befuhr die L327 in gleicher Richtung und übersah, kurz vor dem Bubenheimer Spieleland, den vorausfahrenden Radfahrer möglicherweise aufgrund der Sonnenblendung. Sie touchierte diesen mit ihrem rechten Außenspiegel. Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich mutmaßlich eine schwerwiegende Kopfverletzung zu. Er wurde zur stationären Behandlung in ein nahes Krankenhaus verbracht.

Die L327 musste zeitweise gesperrt werden. Die hintere Felge des Fahrrads wurde durch den Unfall zerstört, der rechte Seitenspiegel des Pkws ist abgebrochen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1500 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell