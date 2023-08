Polizei Düren

POL-DN: Kradfahrer überschlug sich mehrfach

Heimbach (ots)

Am Freitag (18.08.2023) verlor ein 32-jähriger Mann aus Swisttal gegen 18:45 Uhr die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam in einer Rechtskurve auf der Landesstraße 15 in Fahrtrichtung der Staumauer Schwammenauel aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Hierbei überschlug sich das Motorrad mehrfach und rutschte, ebenso wie der Swisttaler selbst, über den Asphalt. Zwei vor Ort befindliche Zeugen halfen dem Fahrer auf und brachten ihn und das Motorrad von der Straße.

Auf Grund der Schwere der Verletzungen musste der Swisttaler mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an, da der Swisttaler wegen der fortdauernden Behandlung nicht befragt werden konnte. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L15 gesperrt.

