Polizei Düren

POL-DN: Mit Zitronen gehandelt

Düren (ots)

Ein 88-Jähriger aus Düren hatte am Donnerstagnachmittag den richtigen Riecher und ging Betrügern nicht auf den Leim.

Gegen 16:00 Uhr erhielt der Senior einen sogenannten Schockanruf. Eine angebliche Staatsanwältin und ein Polizeibeamter redeten abwechselnd am Telefon auf den Dürener ein und teilten ihm mit, dass seine Frau einen Unfall hatte und er nun einen hohen Geldbetrag für die Behandlungskosten aufbringen müsste. Die Staatsanwältin erschien auch tatsächlich an der Wohnanschrift des 88-Jährigen, um das geforderte Geld abzuholen. Dieser hatte jedoch zwischenzeitlich Zweifel an der Echtheit der Geschichte bekommen und in die Tüte, welche er der vermeintlichen Staatsanwältin übergab, Zitronen gefüllt. Danach begab er sich umgehend zur Polizeidienststelle und teilte dort den Sachverhalt mit.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin:

- die Polizei wird Sie niemals telefonisch um Geldbeträge bitten! - Geben sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis! - Lassen Sie sich nicht am Telefon unter Druck setzen! - übergeben sie niemals Geld an Unbekannte! - Lassen sie sich immer einen Dienstausweis zeigen!

