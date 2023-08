Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt missachtet

Vettweiß (ots)

Am Freitag (18.08.2023) kam es gegen 15:40 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der L264 / ehemalige L33 (Verlängerung Gereonstraße). Ein 25-jähriger Auslieferer befuhr mit seinem Van die ehemalige L33 aus Gladbach kommend in Fahrtrichtung Vettweiß. Auf Höhe der dortigen Stoppschilder kam er zunächst zum Stehen, übersah dann aber beim Einfahren in die Kreuzung die 31-jährige, vorfahrtberechtigte Fahrzeugführerin, die mit ihrem Pkw die L264 aus Kelz kommend in Fahrtrichtung Zülpich befuhr. Sie konnte zwar eine Bremsung noch durchführen, einen frontalen Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Sie prallte mit ihrer Front in die rechte Fahrzeugseite des Vans. Ihre Airbags lösten aus und sie erlitt leichte Prellungen. Die Kinder, 7 Wochen und 23 Monate alt, erlitten durch den Unfall jeweils einen Schock und wurden zur allgemeinen Untersuchung mit der Mutter in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher war nicht angeschnallt, wurde durch das frühe Abbremsen der Frau jedoch nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 11500 Euro. Die Kreuzung war zeitweise gesperrt.

Der Notruf der Frau war über den Fahrzeugassistenten automatisch ausgelöst worden. So konnte eine zeitnahe Versorgung der Unfallbeteiligten noch schneller gewährleistet werden.

