Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Einbrüche in Schule, Finanzamt und Berufsbildungswerk

Husum (ots)

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt in mehreren Einbrüchen, die sich am Wochenende in Husum ereignet haben.

Am Montagmorgen (24.07.2023) stellte ein Sicherheitsdienst beim TSBW in der Theodor-Schäfer-Straße eine aufgehebelte Tür fest. Zudem wurde ein Fenster zu einem Technikraum aufgedrückt. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Mobiltelefone gestohlen.

Unbekannte Täter brachen zudem in das Finanzamt in der Ludwig-Nissen-Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen drei Laptops.

Außerdem wurde am Sonntagvormittag ein Einbruch in die Gemeinschaftsschule Nord in der Brinckmannstraße aufgenommen. Es wurden die Türen zu mehreren Büros aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Zeugen und Hinweisgeber zu den Taten oder den Tätern werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Husum in Verbindung zu setzen (Tel.: 04841 - 830 0)

