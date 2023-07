POL-FL: Flensburg: Zwei größere Verfahren - Polizei stellt Drogen sicher

Flensburg (ots) - Am Mittwoch (05.07.2023), vermutlich gegen 07:50 Uhr, stürzte ein Radfahrer während seiner Fahrt vom Holm in die Große Straße beim Überqueren der Rathausstraße. Er erlitt Verletzungen an beiden Beinen. Der Radfahrer war mit einem auffälligen roten Fahrrad unterwegs. Der Mann gab an, bremsen zu müssen, da ein Bus die Rathausstraße ...

mehr