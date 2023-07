POL-FL: Flensburg: Radfahrer stürzt in Rathausstraße und wird möglicherweise angefahren

Bredstedt (ots) - In der Zeit von Freitagvormittag (07.07.23), 09.30 Uhr, bis Montagmorgen (10.07.23) wurde in das Verwaltungsgebäude der Landwirtschaftskammer in der Theodor-Storm-Straße in Bredstedt eingebrochen. Im Inneren öffnete der (oder die) Täter gewaltsam mehrere Büroräume und entwendete u.a. zwei Samsung Mobiltelefone und Bargeld im dreistelligen ...

mehr