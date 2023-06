Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen informieren Polizei über Einbrecher und ermöglichen schnelle Festnahmen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0543

Gegen sechs Jugendliche ermittelt die Dortmunder Kriminalpolizei nach einem Einbruch in eine Grundschule an der Münsterstraße 148 in Dortmund. Die Täter durchwühlten Stoffbeutel, die in der Schule für neue Erstklässler bereit lagen.

Der Zeuge beobachtete den Einbruch gegen 22:10 Uhr und verständigte sofort die Polizei. Die Täter stiegen offenkundig durch eine eingeschlagene Scheibe in die Schule ein. Als sie bemerkten, erkannt worden zu sein, traten sie die Flucht an.

Ein Streifenteam der Polizei konnte einen 14-jährigen Tatverdächtigen stellen und schnell auch einen 15-jährigen mutmaßlichen Komplizen ermitteln. Nach weiteren Ermittlungen stehen vier weitere Jugendliche unter dem Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Ebenfalls am Sonntag verständigten Zeugen die Polizei über vier Personen, die um 17:37 Uhr in zwei Firmen an der Oberste-Wilms-Straße einbrechen wollten. Die Zeugen überraschten die Täter - diese flüchteten.

Die Polizei konnte ein Kind (13) und einen Jugendlichen (14 Jahre) stellen. Beide sind der Kriminalpolizei bereits bekannt. Angehörige wurden informiert, um die Tatverdächtigen abzuholen. Zwei weitere Tatbeteiligte konnten entkommen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell