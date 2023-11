Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW-Aufbrüche

Schifferstadt (ots)

In der Nacht vom 05.11.2023 auf 06.11.2023, zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Mutterstadter Straße zwei dort abgestellte PKW auf und bauten fachmännisch Bedienelemente und Bordelektronik aus den Fahrzeugen aus. Es entstand hierdurch Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Hinweise bitte telefonisch unter 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell