Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.09.2023

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Untergruppenbach: Ehrliche Finderin

Am Donnerstagnachmittag kaufte eine 44-jährige Frau bei einer Lebensmittelkette in Untergruppenach ein. Auf dem dazugehörigen Parkplatz fand sie mehrere Geldscheine, die auf dem Boden lagen. Die Finderin gab die Scheine beim Polizeirevier Heilbronn ab. Der Wert des aufgefundenen Geldes liegt in einem unteren dreistelligen Bereich. Aufgrund eines ebenfalls aufgefundenen Kassenbons versucht die Polizei in Heilbronn nun die Verliererin oder den Verlierer des Geldes zu ermitteln.

Heilbronn: Unfall beim Fahrstreifenwechsel - zwei Verletzte

Am Freitagnachmittag war ein 70-jähriger Sattelzug-Fahrer in Heilbronn auf der Karl-Wüst-Straße in Richtung Neckarsulmer Straße unterwegs. Als er auf der zweispurigen Fahrbahn vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er den dort fahrenden Pkw BMW eines 18-Jährigen. Es kam zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der BMW mehrere Meter mitgeschleift wurde. Der Fahrer des BMW sowie zwei Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro.

Heilbronn: Lenkrad gestohlen

Nicht schlecht staunte ein BMW-Besitzer am Freitag, als er im Gotthold-Stettner-Weg in Heilbronn zu seinem Auto kam. Ein Unbekannter hatte von Donnerstag, 15.30 Uhr, bis zum Freitag, 05.45 Uhr, das Auto geöffnet und das Lenkrad sowie zwei Sonnenbrillen gestohlen. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 2 000 Euro. Hinweise zu dem Dieb werden vom Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, erbeten.

Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt - Hubschrauber im Einsatz

Am späten Freitagnachmittag war ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer auf einem Radweg zwischen Dertingen und Kembach unterwegs. Im Waldbereich einer Gefällestrecke der Alten Kembacher Straße stürzte der Mann ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeuges und überschlug sich dabei mehrmals. Der Mann, der einen Schutzhelm trug, erlitt trotzdem so schwere Verletzungen, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Schaden an seinem Pedelec wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Am späten Freitagnachmittag wurde eine 54-jährige Rollerfahrerin bei einem Unfall in Tauberbischofsheim so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zum Unfallzeitpunkt wollte eine 34-jährige Opel-Fahrerin von der Straße "Zum Schneekasten" nach links in die Hochhäuser Straße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt überholte die Rollerfahrerin den Opel. Dadurch kam es zu einem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen und die 54-Jährige stürzte. Bei dem Unfall entstand an den beiden Fahrzeugen sowie an einem weiteren Pkw, der geparkt war, ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5 000 Euro.

Hohenlohekreis

Öhringen: Nicht aufgepasst - Auffahrunfall

Am Freitagnachmittag wollte ein 41-jähriger mit seinem VW Passat in Öhringen, auf der Uhlandstraße in Richtung Hunnenstraße fahrend, nach rechts in ein Grundstück einfahren. Ein nachfolgender 30-Jähriger, ebenfalls VW Passat-Lenker, erkannte den abbremsenden Vorausfahrenden zu spät. Es kam zu einem Auffahrunfall, wobei an den beiden Autos ein Schaden in Höhe von jeweils 3 500 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand

Öhringen: Unfallflucht schnell geklärt

Ein 23-Jähriger streifte am Freitagmorgen in der Wendel-Hipler-Straße in Öhringen beim Ausparken mit seinem BMW einen Mercedes Benz Vito. Der junge Mann entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1 000 Euro zu kümmern. Da der 23-Jährige am Nachmittag wieder an den Unfallort zurückkehrte, konnten ihm die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Öhringen den Unfall und somit auch die Unfallflucht nachweisen. Auch an dem Auto des Unfallverursachers war ein Schaden in Höhe von ca. 1 000 Euro entstanden.

Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Vorfahrt nicht beachtet- Zwei Verletzte

Am frühen Freitagnachmittag bog eine 60-jährige Hyundai-Fahrerin in Buchen von der Meitnerstraße nach links in die L 522 ab. Dabei übersah sie jedoch, dass die 46-jährige Fahrerin eines KIA, aus Richtung Buchen kommend, nach links in die Meitnerstraße abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich prallte die 60-Jährige mit der Front ihres Pkw gegen die Fahrseite des KIA. Die 46-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und jeweils in einem Krankenhaus behandelt. Während der Schaden an dem Hyundai auf ca. 5 000 Euro geschätzt wird, beträgt der Schaden an dem KIA ca. 6 000 Euro.

Schefflenz: Einbrecher verscheucht

Am Freitag, gegen 22.25 Uhr, wurde eine Bewohnerin der Straße "Klinge" in Unterschefflenz darauf aufmerksam, dass sich offensichtlich ein Einbrecher an einem Hintereingang des Wohnhauses zu schaffen machte und die Türe aufhebeln wollte. Als sich die Frau bemerkbar machte, flüchtete der Unbekannte über den Gartenbereich. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Polizeistreifen führten nicht zum Erfolg. Das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, sucht nun Zeugen, die zur Aufklärung des versuchten Einbruchs beitragen können.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Werner Lösch

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell