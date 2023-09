Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.09.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Von Schlägern schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde ein 43-Jähriger am Donnerstagabend in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann wurde gegen 20.30 Uhr in der Walldürener Keimstraße von zwei Männern verprügelt und auf der Straße liegen gelassen. Weil der Verletzte und eine Zeugin Angaben zu den Angreifern machen konnten, wurden schließlich ein 44-Jähriger und ein 31-Jähriger als Tatverdächtige ermittelt. Da die Angreifer einen alkoholisierten Eindruck machten und ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem einen der beiden einen Wert von über 2,4 Promille anzeigte, mussten die Männer die Polizisten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden erwachsenen Angreifer ihren Müttern übergeben.

Mudau: Einbruch in Firmengebäude

Bargeld und weitere Wertsachen stahlen Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen aus einem Firmengebäude in Mudau - Schloßau/ Waldauerbach. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Mitternacht und 6 Uhr auf unbekannte Weise Zugang zu dem Gebäude in der Schulstraße. Das Innere wurde von den Einbrechern durchsucht und schließlich das Diebesgut davongeschafft. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Buchen: Audi beschädigt und davongefahren

Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro verursachte ein Unbekannter an einem in Buchen geparkten Audi. Die Besitzerin hatte den Q5 gegen 17.10 Uhr am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz am Musterplatz in der Hochstadtstraße geparkt. Als sie gegen 20 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden an der vorderen Stoßstange. Vermutlich hatte der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Pkws beim Ein- oder Ausparken den Audi gestreift. Anstatt den Unfall zu melden fuhr die Unbekannte Person einfach davon. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell