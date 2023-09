Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.09.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A6/Weinsberg: LKW-Abstandskontrollen

Am Donnerstag, den 21.09.2023, führten die Verkehrsdienste Weinsberg und Tauberbischofsheim, Außenstelle Mosbach, auf der Autobahn 6, Mannheim Richtung Nürnberg, Parkplatz "Sommerhalden" in Kooperation mit Kräften des PP Einsatz, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr eine gezielte Abstandskontrolle für Schwerlastfahrzeuge, welche den erforderlichen Mindestsicherheitsabstand von 50m nicht einhalten, durch. Das Abstandsverhalten der Lkw-Fahrer wurde mittels Messsystem VKS zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Bretzfeld dokumentiert. Insgesamt wurden 170 Abstandsverstöße festgestellt. 24 Fahrer wurden unmittelbar nach dem Verstoß in der Kontrollstelle sanktioniert. Darunter auch der Fahrer eines Gefahrguttransporters, welcher mit Salpetersäure gefährliche Fracht geladen hatte. Zwei Fahrern wurde wegen Überschreitung der erlaubten Fahrzeughöhe die Weiterfahrt untersagt. Drei Fahrer haben verbotswidrig im Überholverbot überholt. Weiterhin wurden drei fahrpersonalrechtliche Verstöße im Bereich Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von 2520 EUR erhoben. Die Kontrolle zeigt wieder auf, dass der Mindestabstand im Schwerverkehr oft nicht eingehalten wird, obwohl mangelnder Sicherheitsabstand immer noch zu den Hauptunfallursachen für Unfälle mit schwerem Ausgang für LKW-Fahrer zählt. Die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg wird weiterhin ein Augenmerk auf das Abstandsverhalten aller Verkehrsteilnehmer richten.

Eppingen: Obst und Nüsse gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten im September verschiedenes Obst und Nüsse von einem Gartengrundstück in Eppingen. Der oder die Täter begaben sich zwischen dem 1. September und dem 21. September zu dem Grundstück im Gewann "Odenberg", rissen den Zaun nieder und ernteten circa 12 bis 15 Bäume und zwei Rebstöcke ab. Insgesamt erbeuteten die Diebe circa 30 Zentner Obst. Der Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der historischen Äpfel, Birnen, Quitten und Nüssen machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Streifenwagen beschmiert - Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei Heilbronn sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am Donnerstagabend in Heilbronn einen Streifenwagen beschmierte. Das Fahrzeug stand zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr in der Allee am Flügelnußbaum/Stadtpark. In diesem Zeitraum brachte der Täter oder die Täterin einen Schriftzug mit schwarzem Edding auf der Beifahrerseite des Polizeiautos an. Zeugen, die Angaben zur Tat oder der unbekannten Person machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Möckmühl: Technischer Defekt vermutlich Ursache für Brand auf Firmengelände

Vermutlich ein technischer Defekt war am Donnerstagmittag der Auslöser für einen Brand in Möckmühl. Gegen 13.30 Uhr brach das Feuer im Küchenbereich einer Firma in der Bittelbronner Straße aus. Die Flammen zerstörten das komplette Inventar der Küche und mehrere Fenster. Auch Teile eines angrenzenden Gemeinschaftsraumes wurden in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Möckmühl konnte den Brand vollständig löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt.

Neuenstadt am Kocher: Opferstock in Kirche aufgebrochen

Ein bisher Unbekannter brach am Mittwochnachmittag einen Opferstock in einer Kirche in Neuenstadt am Kocher auf. Gegen 14.15 Uhr begab sich der Mann in die Kirche in der Karl-Weimer-Straße und öffnete gewaltsam den Opferstock vor der dortigen Marienstatue auf. Hierbei konnte er durch eine Zeugin beobachtet werden. Diese dachte allerdings, dass der Täter beten würde. Kurz darauf stellte sie dann den Diebstahl fest. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Der Täter entfernte sich nach der Tat auf einem blauen Mountainbike in Richtung Stadtmitte. Er wird wie folgt beschrieben: - Circa 25 bis 35 Jahre alt - Circa 1,80 Meter groß - Sehr kurze Haare oder Glatze - Trug kurze Hosen und T-Shirt - Tätowierung im Nacken (einfarbig in dunkler Farbe), vermutlich Barcode - Trug einen Rucksack auf dem Rücken Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Neuenstadt unter der Telefonnummer 07139 47100 entgegen.

Flein: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwochnachmittag in Flein und flüchtete anschließend. Ein 75-Jähriger hatte seinen Hyundai gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Horkheimer Straße abgestellt. Als er, gegen 16.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Eppingen: Mann zeigt sich mehrfach nackt - Zeugen gesucht

Nachdem sich ein Mann in Eppingen im vergangenen Monat mehrfach nackt in der Öffentlichkeit zeigte, sucht die Kriminalpolizei Heilbronn Zeugen. Am 24. August soll sich der Mann gegen 22 Uhr an der Bushaltestelle West von hinten an eine 15-Jährige angenähert haben, welche dort auf einer Bank saß. Als sich das Mädchen umdrehte, stand der Unbekannte nur mit einem Schal über dem Gesicht vor ihr. Ohne etwas zu sagen entfernte sich der Mann anschließend. Am 26. August befanden sich eine 20 Jahre alte Frau und ihre 21-jährige Freundin in einem PKW auf dem Parkplatz einer Realschule in der Straße "Berliner Ring", als vermutlich derselbe Mann, gegen 0.15 Uhr, die Beifahrertür öffnete. Auch hier sei er, bis auf eine Sturmmaske, komplett nackt gewesen. Einer der jungen Frauen gelang es, die Beifahrertüre sofort wieder zu schließen, woraufhin der Mann sich entschuldigte und von der Örtlichkeit entfernte. Am 19. September befand sich eine 16-Jährige auf dem Heimweg und setzte sich kurz auf einen Stein neben einem Spielplatz in der Liegnitzer Straße. Gegen 21 Uhr soll sich dann der Gesuchte über einen Schotterparkplatz auf sie zubewegt haben. Kurz darauf stand er komplett entblößt vor ihr. Nachdem das Mädchen aufgesehen hatte, setzte der Mann seinen Weg fort, ohne weitere Handlungen begangen oder etwas gesagt zu haben. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 20 bis 30 Jahre alt - Circa 1,75 bis 1,85 Meter groß - Schlanke, muskulöse Statur - Heller Teint - Haare dunkelblond und halblang. An der Stirn bis knapp über die Augenbrauen. Verwuschelt, recht dicke Haarstruktur, vermutlich Mittelscheitel - Keine Brille - Dunkle Haarstoppel am Bauch Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

