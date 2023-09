Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.09.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Poser- und Tunerkontrollen im Stadtgebiet

Ein weitgehend positives Fazit konnten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Wertheim am Dienstag nach einer Kontrolle mit dem Schwerpunkt der Tuning- und Posingszene ziehen. Zwischen 12 Uhr und 18 Uhr kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten 33 Fahrzeuge und deren Lenker. Dabei konnte kein einziger Tuningverstoß festgestellt werden. Lediglich zwei Autofahrer waren zu schnell unterwegs. Ein Weiterer führte sein Fahrzeug unter dem Einfluss von THC. Er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten und hat nun mit Konsequenzen für seinen Führerschein zu rechnen.

Wertheim: Große Mengen Obst gestohlen

Vermutlich war es nicht der Hunger, der Unbekannte dazu brachte über 70 Kilo Obst von Grundstücken auf der Bestenheider Höhe in Wertheim zu stehlen. Der oder die Diebe entwendeten zwischen dem 8. und dem 20. September bei mehreren separaten Diebestouren insgesamt rund 60 Kilogramm Äpfel und 15 Kilogramm Quitten von Grundstücken in den Gewannen Eirichsäcker, Flur und Gräben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise auf den Verbleib der Früchte geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Königheim: Kontrolle verloren und Überschlagen

Der BMW eines 25-Jährigen musste nach einem Unfall am Donnerstagabend bei Königheim abgeschleppt werden. Der Mann war gegen 22.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Gissigheim und Pülfringen unterwegs. Er wollte mit seinem 3er BMW auf die Kreisstraße in Richtung Schweinberg abbiegen, bemerkte die Abzweigung aber vermutlich zu spät. Er verlor daraufhin im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt, jedoch entstand an seinem Auto Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Lauda-Königshofen: Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Donnerstagvormittag in Lauda-Königshofen. Der 83 Jahre alte Fahrer eines Mercedes war gegen 11.30 Uhr auf der Kreisstraße 2832 von Lauda in Richtung Königshofen unterwegs. Dabei übersah er vermutlich den verkehrsbedingt auf der Fahrbahn haltenden VW eines 49-Jährigen und kollidierte mit diesem. Die 85-jährige Beifahrerin im Mercedes sowie die 40 Jahre alte Beifahrerin im VW wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell