Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Elektrokleinstfahrzeug geriet in Brand

Wangerland (ots)

Am 19.06.2023 wurde der Polizei Jever gegen 5:00 Uhr ein Elektrokleinstfahrzeuges gemeldet, welches im Hausflur einer Doppelhaushälfte in der Georg-Aden-Straße im Wangerland in Brand geriet.

Die Bewohner des Hauses wurden in der Nacht durch ein Knistern geweckt, welches durch den Ladevorgang am e-Scooter verursacht wurde und als Brandursache in Frage kommt.

In der Folge fing das angrenzend positionierte Klavier Feuer, sodass es zu einer erheblichen Rauchentwicklung kam, die durch die Feuerwehr gestoppt werden konnte.

Der 50-jährige Bewohner und die 14-jährige Bewohnerin wurden zur medizinischen Versorgung, aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation, in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell