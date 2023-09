Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bagatellschaden zieht mehrere Anzeigen nach sich

Kaiserslautern (ots)

Dank der Hinweise eines aufmerksamen Zeugen ist die Polizei einem Autofahrer auf die Spur gekommen, der einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen hat. Doch das war noch nicht alles. Auf den 22-Jährigen kommen jetzt diverse Strafanzeigen zu.

Am Samstag meldete sich der Halter eines VW Golf. Er hatte seinen Pkw am Vormittag in einer Tiefgarage am Stiftsplatz abgestellt und bei seiner Rückkehr einen frischen Unfallschaden bemerkt. Ein Zeuge gab sich zu erkennen und berichtete, dass er beobachtet habe, wie ein Van in der Nähe des VW wendete. Der Fahrer sei kurz ausgestiegen, habe sich umgeschaut und sei dann wieder weggefahren.

Dieser Tipp erwies sich als "Volltreffer": Das beschriebene Fahrzeug konnte ermittelt und die entsprechenden Unfallschäden an dem Mercedes festgestellt werden. Über den Fahrzeughalter wurde der verantwortliche Fahrer ausfindig gemacht. Wie sich herausstellte, ist der 22-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Darüber hinaus gab der junge Mann an, Medikamente einzunehmen, die möglicherweise seine Fahrtüchtigkeit beeinflussen - und er räumte ebenfalls ein, vor wenigen Tagen einen Joint geraucht zu haben.

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss allerdings auch die Halter-Firma rechnen. Der Grund: Eine Verantwortliche bestätigte, dem Angestellten gegenüber die Fahrt angeordnet zu haben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell