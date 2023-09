Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen gesucht! - Handgreiflichkeiten in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Personen waren am Sonntagabend in der Bismarckstraße in einen handgreiflichen Streit verwickelt. Ein Anwohner alarmierte daraufhin die Polizei. Die eintreffenden Beamten trennten die Parteien voneinander und ließen sich den Sachverhalt schildern. Dabei unterschieden sich die Aussagen der Gruppen deutlich voneinander. Sie gaben sich gegenseitig die Schuld. Die Ermittlungen zum Geschehen und zum tatsächlichen Auslöser für die Auseinandersetzung dauern an.

Zeugen, die am Sonntag gegen 21 Uhr eine Streiterei in der Bismarckstraße beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt aufzunehmen. |ksr

