POL-PPWP: Mehrere Straftaten innerhalb weniger Minuten

Kaiserslautern (ots) - Fahrraddiebe haben in der Richard-Wagner-Straße zugeschlagen. Zwischen Donnerstagabend und Sonntagnachmittag rissen sie sich ein Mountainbike unter den Nagel, das in Höhe des Hauses Nummer 1 stand. Wie der betroffene Fahrradeigentümer am Sonntag der Polizei meldete, hatte er sein Bike am Donnerstag gegen 20 Uhr unterhalb eines Fitnessstudios abgestellt und verschlossen. Als der 21-Jährige das ...

mehr