POL-PPWP: Mehrere Schlägereien in einer Nacht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es zu mehreren Körperverletzungsdelikten im Stadtgebiet. Für beteiligte Personen endete demnach die geplante Party.

Gegen 2.20 Uhr rückte eine Streife in die Friedenstraße aus. Hier war ein 34-Jähriger in einem Lokal von zwei Unbekannten zunächst beleidigt und dann verprügelt worden. In dem Zusammenhang beschädigten die Täter auch einen parkenden Pkw, indem sie den Mann mit dem Kopf dagegen schlugen. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, waren die Täter bereits verschwunden. Das Opfer beschrieb die Angreifer wie folgt:

Die Unbekannten sind circa 1,75 Meter und 1,85 Meter groß und um die 35 Jahre alt. Sie haben beide kurze blonde Haare und einen schlanken Körperbau.

Ein weiterer Einsatz führte die Polizei wieder zu einer Bar. Dort randalierte ein uneinsichtiger Gast und schlug auch einen Mitarbeiter. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der 26-Jährige von den vor Ort befindlichen Sicherheitskräften bereits festgesetzt worden.

Am frühen Morgen ging bei der Dienststelle ein weiterer Anruf über eine Körperverletzung ein. In diesem Fall wurden zwei junge Frauen in der Marktstraße von einer Unbekannten körperlich angegangen und verletzt. Als die ausgerückte Streife hinzukam, war die Täterin mit ihren Begleitern bereits verschwunden. Die beiden 25 Jahre alten Frauen wurden leicht verletzt. Die Einsatzkräfte sicherten vor Ort die Spuren und nahmen die Ermittlungen nach der Täterin auf.

Zeugenhinweise zu allen drei Fällen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |ksr

