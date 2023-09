Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brandstiftung - Unbekannte entzünden Tasche

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte setzten in der Nacht zu Sonntag in der Pariser Straße eine Tasche in Brand. Da die Tasche in einem Durchgang in unmittelbarer Nähe eines Wohngebäudes stand, wurde durch das Feuer das angrenzende Gebäude - aufgrund von Rußablagerungen - beschädigt. Zu einem Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser kam es zum Glück nicht. Zeugen gaben an, gegen 3:40 Uhr einen lauten Knall gehört zu haben. Ein Mann habe die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer wurde von den Einsatzkräften gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die am Sonntag zwischen 3:30 Uhr und 4 Uhr verdächtige Personen in der Pariser Straße beobachtet haben. Sie werden gebeten, mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 Kontakt aufzunehmen. |ksr

