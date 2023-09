Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoknacker machen große Beute

Kaiserslautern (ots)

Autoknacker machten in der Nacht zu Sonntag im Stadtteil Dansenberg große Beute. Die Diebe stahlen aus einem geparkten Pkw im Schlehweg mehrere wertvolle Gegenstände und waren anschließend um mehr als 2.000 Euro reicher.

Der 33-jährige Halter des Fahrzeugs hatte dieses am Samstagabend am Straßenrand abgestellt und verschlossen. Am nächsten Tag stellte er fest, dass sein Auto durchwühlt wurde. Gestohlen wurden ein Gaming-Laptop samt Zubehör sowie eine Sporttasche mit diversen Sportartikeln. Einen Teil der Sportausrüstung konnte der Mann in der Nähe an einem Feld auffinden, vom restlichen Diebesgut fehlt allerdings jede Spur. Der 33-Jährige fuhr zur nächsten Polizeidienststelle und erstattete Anzeige.

Zeugen, die verdächtige Personen im Zeitraum von Samstag, 19:30 Uhr, bis Sonntag, 11:30 Uhr, gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 in Verbindung zu treten. |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell