POL-WHV: Einbruch in Imbisswagen

Wilhelmshaven (ots) - Am 22.05.2023 kam es zur Mittagszeit zu zwei Verkehrsunfällen durch eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Sande. Gegen 11:45 Uhr befuhr die Autofahrerin die A29 in Richtung Wilhelmshaven, als sie Kontrolle über ihren Citroen verlor und mit der Schutzplanke kollidierte. Gegen 12:00 Uhr verursachte sie einen weiteren Verkehrsunfall in der Freiligrathstraße, als sie mit einem anderen PKW ...

mehr