Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfälle durch medizinischen Notfall

Wilhelmshaven (ots)

Am 22.05.2023 kam es zur Mittagszeit zu zwei Verkehrsunfällen durch eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Sande. Gegen 11:45 Uhr befuhr die Autofahrerin die A29 in Richtung Wilhelmshaven, als sie Kontrolle über ihren Citroen verlor und mit der Schutzplanke kollidierte. Gegen 12:00 Uhr verursachte sie einen weiteren Verkehrsunfall in der Freiligrathstraße, als sie mit einem anderen PKW zusammenstieß und infolgedessen diverse Fahrzeugteile verlor.

Die Polizei Wilhelmshaven konnte die Unfallverursacherin im Nahbereich des zweiten Unfallortes antreffen. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine plötzlich aufgetretene, gesundheitliche Beeinträchtigung verantwortlich für den Unfall.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell