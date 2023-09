Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Autofahrer in der Nacht zu Sonntag auf der L503 bei Kaiserslautern einen Unfall gebaut. Der 25-jährige Mann und seine gleichalte Beifahrerin wurden leicht verletzt, das Auto wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der junge Mann mit seinem Pkw auf dem Weg in Richtung Trippstadt, als er gegen 01:45 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Wagen stieß mit mehreren Leitpfosten und Bäumen zusammen und kam etwa 150 Meter weiter stark beschädigt zum Stehen. Ein getroffener Baum fiel um und blockierte die L503. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und entfernte diesen, so dass die Straße nach kurzer Zeit wieder befahrbar war.

Die ausgerückte Streife stellte vor Ort schnell fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Wert von 2,1 Promille. Dem 25-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verursachen eines Unfalls unter Alkoholeinfluss und wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.|pvd

