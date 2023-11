Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg- Sachbeschädigung mittels Feuerlöscher

Speyer (ots)

In der Zeit vom Samstag, den 04.11.2023, 22:00 Uhr bis Montag, den 06.11.2023, 08:40 Uhr entnahmen unbekannte Täter einen Feuerlöscher von der Laderampe eines Discounters in der Berghäuser Straße. Anschließend beschädigten sie mit diesem den Unterstand für Einkaufswagen und ein Fenster an der Gebäudefront. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe des Netto Marktes verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell