Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Diebstahl von Pedelec am Nachtweideweiher

Bobenheim-Roxheim (ots)

Bereits am Mittwoch, den 01.11.2023, wurde zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr ein Pedelec am Nachtweideweiher in Bobenheim-Roxheim entwendet. Während der Abwesenheit des Eigentümers durchtrennte unbekannte Täterschaft das am Pedelec angebrachte Fahrradschloss und nahm das Zweirad mit sich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise insbesondere zur Identität der Täter. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell