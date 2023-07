Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Fahrradfahrer flüchtet von Unfallstelle und hinterlässt hohen Sachschaden.

Rheinberg (ots)

In der Nacht vom 28.06. auf den 29.06.2023 kam es auf der Annastraße auf Höhe der Hausnummer 31 zu einem Unfall, bei dem sich augenscheinlich ein Radfahrer verletzte.

Ein 27-jähriger Rheinberger bemerkte am Morgen des 29.06. Schäden an seinem Firmenwagen, sowie am Wagen seines Nachbarn. Im Bereich der Unfallstelle konnten auch augenscheinliche Blutanhaftungen festgestellt werden.

Nach ersten Erkenntnissen müsste der Unfallverursacher auf einem Fahrrad auf dem Geh-/ Radweg der Annastraße von der Alpener Straße in Richtung Buchenstraße unterwegs gewesen sein. In Höhe des Mehrfamilienhauses Nr. 31 kam es zum Kontakt mit dem weißen Chevrolet Spark des Nachbarn. Infolgedessen stürzte der oder die unbekannte Radfahrer/in gegen das Heck des weißen Ford Focus des 27-Jährigen. An beiden PKW entstand Sachschaden.

Der Unbekannte flüchtete von der Unfallörtlichkeit und hinterlässt den 27-jährigen Rheinberger und dessen 59-jährigen Nachbarn mit den Unfallschäden an ihren PKW.

Das Verkehrskommissariat in Kamp-Lintfort hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Haben Sie in der Nacht Beobachtungen gemacht oder können Sie Hinweise auf einen verletzten Radfahrer geben? Hinweise bitte direkt an die Polizei in Kamp-Lintfort: Tel. 02842-934-0.

sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell