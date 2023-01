Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Feuer in Postkasten; Einbruch in Handwerkerbetrieb und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Feuer in Postkasten - Offenbach

(aa) Wer am Mittwoch Briefe in einen Postkasten an der Berliner Straße eingeworfen hatte, sollte wissen, dass die Sendungen unter Umständen den Adressaten nicht erreichen. Drei Jugendliche hatten gegen 16 Uhr im Bereich des Abgangs zur S-Bahnstation Marktplatz einen Böller in den Briefkasten der Deutschen Post geworfen, wodurch es anfing zu brennen. Es wurden etliche Briefe zerstört und beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Feuer. Es gab wohl Zeugen, deren Personalien jedoch nicht alle bekannt sind. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Einbruch in Einfamilienhaus - Dietzenbach

(aa) Einbrecher hebelten in der Nacht zum Mittwoch im Blumenweg ein Fenster zu einem Einfamilienhaus auf. Nach dem Einstieg durchsuchten die Täter die Räume und stahlen nach erster Überprüfung Schmuck. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner und Passanten, die zwischen Dienstagabend (19.30 Uhr) und Mittwochmorgen (9.30 Uhr) verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Blumenkübel und Holzstuhl brannten - Rodgau

(cl) Schaden von rund 3.000 Euro entstand nach einem Brand in der Nacht zum Donnerstag in Nieder-Roden. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten gegen 0.30 Uhr in den Leipziger Ring aus und stellten einen brennenden Blumenkübel sowie einen daneben befindlichen Holzstuhl fest. Durch den Brand wurde auch das angrenzende Gebäude eines Restaurants beschädigt. Als Ursache kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Zwei Leichtverletzte und hoher Schaden nach Unfall auf Landesstraße - Rodgau

(cl) Zwei Verletzte, zwei Fahrzeuge mit Totalschaden und ein Gesamtschaden von fast 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 3116 ereignet hat. Ein 34-jähriger VW-Fahrer befuhr die Landesstraße in Richtung Babenhausen; eine 39-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr in entgegengesetzter Richtung. Nach ersten Erkenntnissen wollte der VW-Fahrer nach links auf die Bundesstraße 45 abbiegen und stieß hierbei mit dem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Sowohl die Fahrerin als auch der Fahrer wurden augenscheinlich leicht verletzt in eine Klinik verbracht. Die Polizei geht bei beiden Fahrzeugen von einem Totalschaden aus. Die Polizei Heusenstamm sucht nach Unfallzeugen unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Bereich Main-Kinzig-Kreis

1. Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht! - Hanau

(aa) In der Nacht zum Mittwoch wurden im Bereich Hirschstraße mehrere Gebäude, Mauern, ein Parkautomat sowie ein Altglascontainer mit roter Farbe besprüht. Der oder die Täter hinterließen zwischen 18 und 7.30 Uhr die Graffitis "LOPA" und "SHUN". Der Schaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

2. Einbruch in Handwerkerbetrieb - Langenselbold

(aa) Auf 1.30 Uhr am frühen Mittwoch kann nach ersten Hinweisen die Tatzeit eines Einbruchs in einen Handwerkerbetrieb in der Industriestraße bestimmt werden. Die Einbrecher hatten eine rückwärtige Terrassentür aufgehebelt. Die Täter stahlen diverses Werkzeug und Arbeitsmaschinen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 05.01.2023, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell