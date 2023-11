Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Speyer (ots)

In der Nacht vom Sonntag auf Montag gegen ca. 01:45 Uhr bemerkte ein Zeuge mehrere Taschenlampenleuchten an einem Vereinsheim und informierte die Polizei. Durch die Polizei wurden am Vereinsheim und im Nahbereich keine Personen angetroffen oder festgestellt. An einer Tür des Vereinsheims wurden frische Aufbruchspuren festgestellt. Die unbekannten Täter beschädigten die Tür durch den Versuch sie aufzubrechen nicht unerheblich. Die Tür konnten sie jedoch nicht öffnen und dadurch folglich nicht in das Innere des Vereinsheims gelangen. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro

Wer hat zur genannten Zeit in der Nähe des Vereinsheims des FV Dudenhofen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

