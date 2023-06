POL-HR: Schwerer Verkehrsunfall an der Einmündung B 254/K12 - Person mit Rettungshubschrauber abtransportiert

Homberg (ots) - Wabern Schwerer Verkehrsunfall an der Einmündung B 254/ B 253 Unfallzeit: 26.06.2023, 09:37 Uhr Zur genannten Zweit ereignete sich an der Einmündung der B 253 in die B 254 in der Gemarkung Wabern ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Pkw stießen im Einmündungsbereich zusammen. Eine Person wurde bei ...

mehr