POL-PDLU: Trunkenheitsfahrten und Verkehrskontrollen

Neuhofen (ots) - Neuhofen In der Nacht vom 03.11. auf den 04.11. brachen unbekannte Täter sowohl in der Ring- als auch in der Buschstraße jeweils einen dort abgestellten PKW auf und bauten fachmännisch Bedienelemente und Bordelektronik aus den Fahrzeugen aus. Es entstand hierdurch Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Hinweise bitte telefonisch unter 06235 - 495-0 oder per E-Mail(pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die ...

mehr