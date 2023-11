Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verantwortlicher gesucht: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, kam es in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der 19-jährige Fußgänger querte auf Höhe der Straße Im Erlich die Fahrbahn und übersah hierbei den von links kommenden Pkw, sodass es zur Kollision kam. Der 19-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der männliche Fahrer des weißen Kleinwagens stieg aus und erkundigte sich noch nach dem Wohlbefinden des 19-Jährigen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Der Pkw soll nach den Angaben des 19-Jährigen nur mit geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Er ließ seine leichten Verletzungen vorsorglich in einem Krankenhaus behandeln.

Da die Personalien des Pkw-Fahrers nicht bekannt sind, werden Zeugen und der verantwortliche Fahrzeugführer gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

