Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Medieneinladung // Vorstellung der Zoll-Jahresbilanz 2022 mit Bundesfinanzminister Christian Lindner in Hamburg

Hamburg (ots)

Bundesfinanzminister Christian Lindner besucht die Zollabfertigung in Hamburg und stellt gemeinsam mit der Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, die bundesweite Bilanz des Zolls 2022 vor

Am 23. Mai 2023 stellt Bundesfinanzminister Christian Lindner gemeinsam mit der Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, die Bilanz des Zolls 2022 in Hamburg im Rahmen eines Besuchs der Zollabfertigung vor.

Termin: 23. Mai 2023, 10:00 Uhr (Empfang ab 9:30 Uhr) Ort: Zollamt Hamburg, Indiastraße 4, 20457 Hamburg

Bundesfinanzminister Lindner wird sich beim Zollamt Hamburg ein eigenes Bild davon machen, wie Zöllnerinnen und Zöllner arbeiten - von der digitalisierten Abfertigung im IT-System ATLAS, über die Warenbeschau bis hin zur Röntgentechnik. Im Anschluss stellt der Minister in seinem Statement die Jahresbilanz des Zolls 2022 vor.

HINWEIS:

Für die Teilnahme an der Pressekonferenz ist eine vorherige namentliche Anmeldung notwendig. Bitte melden Sie sich kurz per E-Mail bis zum 22. Mai 2023 unter presse.hza-hamburg@zoll.bund.de an.

