Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auto mit Gartenmauer kollidiert - Fahrer leicht verletzt

Frankenthal (ots)

Am Freitag, gegen 11:00 Uhr, kam es im Friedensring in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger kollidierte mit seinem Auto beim Linksabbiegen aus bislang ungeklärter Ursache zunächst mit einem geparkten Auto und sodann mit einer Gartenmauer. Sowohl am Auto als auch an der Gartenmauer entstand Sachschaden. Die drei Mitfahrer blieben unverletzt. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

