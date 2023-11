Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Speyer (ots)

Am Freitag, gegen 19:04 Uhr, kam es in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 28-jährige Verkehrsunfallverursacher wollte von der Theodor-Heuss-Straße nach links in die Heinrich-Heine-Straße abbiegen und übersah den 22-jährigen entgegenkommenden Unfallgegner, welcher die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Dudenhofener Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und anschließend medizinisch betreut. Die Unfallörtlichkeit wurde mit Unterstützung der Feuerwehr Speyer bis zum Abschleppen der Fahrzeuge abgesichert. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise 45.000 Euro.

