POL-PDLU: Verletzte Pedelec-Fahrerin in Böhl-Iggelheim

Speyer (ots) - Am 06.10.2023 gegen 19:00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Roller einen Parkplatz eines Marktes in der Wormser Landstraße in Speyer. Der Fahrer blieb mit seinem Handschuh am Gashebel hängen, weshalb sich das Krad auf das Hinterrad aufstellte und auf einen geparkten VW auffuhr. Der Fahrer des Rollers zog sich eine Verletzung am rechten Arm zu und musste ins Krankenhaus. Ein Sachschaden von ca. ...

