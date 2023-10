POL-PDLU: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Limburgerhof (ots) - Am heutigen frühen Morgen, gegen 01:30 Uhr, wurde ein Einbruch in eine Tankstelle in der Speyerer Straße gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Eingangstür auf und verschafften sich Zutritt in den Innenbereich. Es wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Vermutlich flüchteten die Täter mit einem silbernen Audi A6 in Fahrtrichtung Neuhofen. Eine Fahndung nach den Tätern blieb in der Nacht erfolglos. Ein Ermittlungsverfahren wegen ...

